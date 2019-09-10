高醫醫療團隊進駐澎湖 澎湖縣長頒發感謝狀

2019-09-10 14:33

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊，今日由院長侯明鋒領軍進駐衛生福利部澎湖醫院，增加衛福部澎湖醫院在地醫療能量，澎湖縣長賴峰偉、立委楊曜等人都專程前往見證，縣長賴峰偉除頒發感謝狀外，也頒贈榮譽縣民證。

原本高醫救支援衛福部澎湖醫院醫師人力，包括原本

肝膽胰內科（余明隆醫師）、耳鼻喉科（江豐裕醫師）、皮膚科（陳國熏醫師）、心臟血管外科（林永哲醫師）及特殊需求者牙科（黃純德醫師）等5個科別，今年8月起開始新增乳房外科（侯明鋒院長）、泌尿科（黃書彬、黃俊農醫師）、胸腔內科（蔡忠榮院長、洪仁宇醫師）、感染內科（盧柏樑醫師）及神經外科（王致仁醫師）等科別。

由於高醫團隊加入澎湖醫療體系，大幅提升澎湖在地醫療能量，澎湖縣長賴峰偉特別頒發榮譽縣民證，給高雄醫學大學附設中和紀念醫院侯明鋒院長及高雄醫學大學余明隆副校長，並頒贈感謝狀予衛生福利部澎湖醫院，由院長郭泰宏代表接受。

另外，侯明鋒現在是火線話題人物，傳為郭台銘參選總統，最佳副手人選，但侯本人對此議題卻不像外界如此好奇，反而是相當淡然地表示，現在只是醫療優先，照顧病人為最重要的責任，但當記者提到現任副總統陳建仁也是醫療背景，侯則不願置評；立委楊曜則希望澎湖醫療長期處於不滿意階段，還有進步空間，將持續與縣長賴峰偉攜手合作，改善醫療長期以來令人詬病問題。

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