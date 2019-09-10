澎湖尖山電廠西嶼淨灘 84歲長者2歲幼童攜手護家園

2019-09-10 13:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台電今日全國大淨灘，澎湖由尖山電廠負責，分在主場西嶼鄉后螺沙灘、馬公市嵵裡沙灘、湖西鄉尖山沙灘以及白沙鄉赤崁牛踏尾沙灘4個場次，多達800人共襄盛舉，連84歲阿嬤柱著拐杖、2歲幼童都加入淨灘行列護家園。

今年台電淨灘主題為「淨灘Together，海洋Forever」，澎湖四面環海，擁有世界最美麗海灣美名之一，在配合縣長賴峰偉的淨灘政策下，首度以縣為單位（本島1市3鄉）辦理聯合淨灘，計有西嶼鄉后螺沙灘、馬公市嵵裡沙灘、湖西鄉尖山沙灘以及白沙鄉赤崁牛踏尾沙灘共4個場次，由台電副總陳慰慈跨海督軍、尖山發電廠長歐致誠現場領軍。

淨灘主場設在西嶼鄉后螺沙灘，長期以來由鄰近合橫國小認養，每個月都會發動師生前往淨灘，已連續3年獲得教育部認證為優質金牌獎學校，明年正式設立為海洋實驗小學，淨灘活動在合橫國小集合，除了台電高層外，澎湖縣政府參議馬金足、立委楊曜助理段湘玲、環保局長陳高樑、屏東林管處長張偉顗等人，都前往共襄盛舉。

活動開始後，參加隊伍各自帶開，在沙灘一字排開，居住在后螺的84歲陳姓老太太，因長年受骨刺所苦，戴著護腰、柱著拐杖，還是前往參加，一方面是打發時間，另一方面也是為了家鄉清淨貢獻個人心力；另外也有一名2歲小男孩，在家屬陪同下加入淨灘行列，不分老小、打造潔淨家園是澎湖人共同夢想。

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