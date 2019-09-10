世界冠軍拉糖師倪藝蔆 伴苗栗獨老做水晶月餅慶中秋

2019-09-10 13:50

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣拉糖藝術大師倪藝蔆，去年作品「浴火鳳凰」歷經機場安檢受損風波，仍重生一舉奪下世界冠軍，振奮全國；而自幼出生單親家庭、由奶奶撫養長大的她，看到長輩們都格外有感情，今早她也參與華山基金會竹南站活動，陪著30幾位獨居弱勢阿公、阿婆製作簡易又美味的水晶果凍月餅，希望以己之長回饋社會。

華山基金會扶助的長輩們，在志工的協助下，小心翼翼將色澤美麗的火龍果、蝶豆花果凍液倒入器皿中，再放入一顆顆麻糬，等待果凍液冷卻凝固後，每個人都開心品嘗自己親手製作的水晶果凍月餅，好玩又好吃讓長輩們都好滿足。

世界冠軍拉糖師倪藝蔆說，奶奶撫養之恩情讓她始終點滴在心頭，讓她格外希望照顧陪伴弱勢長輩，因此今早為阿公、阿嬤量身打造健康、低熱量又好消化的果凍月餅，更將製作過程簡化，並以健康的火龍果與富含花青素的蝶豆花為食材，帶領著華山的長輩感受做月餅、過中秋的樂趣。

華山基金會竹南站長鄭可翊表示，今日適逢建站滿9週年，又趕在中秋前夕，所以想以簡單又別開生面的活動幫站方慶生，也讓長輩們過一個難忘佳節；而目前竹南站扶助約70名弱勢獨老，全縣則服務約千位長輩，但普遍皆遇到經費不足的困境，希望各界能伸出援手，以每月1250元認助一名長輩，使阿公、阿婆們都能安享晚年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法