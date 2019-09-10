展望會助學 阿証開心上大學

2019-09-10 13:36

［記者陳賢義／台東報導］展望會濟助貧困家庭學子翻轉人生，每學期發放獎助學金，讓今年考取大學電子工程系的阿証如願迎向新生；阿証爸爸勤奮掙錢，撫養2名就學中的孩子，貧困家境不敵現實，展望會看見需要，幫助阿証成為長期關懷學童，在資助人和展望會的協助下，讓阿証得以穩定求學及考取理想大學。

阿証與爸爸和姐姐同住，爸爸受限於教育程度及無一技之長，僅能抲臨工，收入不穩定，但阿証不畏環境艱難，為了教養小孩到處找尋工作機會。世展會看見阿証的需要，除幫助成為展望會長期關懷的兒童，偕資助人給予協助。

阿証每學期開學前獲得展望會提供的助學金，減輕了家裡的重擔，同時也定期參與成功中心舉辦的生涯發展課程、團體方案等活動，樂意服務他人的孩子，經常擔任服務志工，協助社工老師及方案順利推動。

阿証告訴社工老師家境不佳，從小看著父親帶著他和姐姐到處打臨工，生活相當艱苦，但有了展望會的幫助後，生活逐漸改善，尤其到了開學收到助學金補助，就會燃起繼續升學的動力，努力認真讀書，望能擁有專業技能穩定工作，撫養辛苦的父親，也幫助像他一樣處於經濟困難的孩子。

展望會東區辦事處主任蕭文榮籲台東鄉親關懷需要幫助的在地兒童，一起加入資助兒童計畫，每月2000元資助一名台東兒童，或每月1000元加入國內定期助學行動，幫助像阿証一樣家境困難的孩子順利上學。

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