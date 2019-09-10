黃國昌會勘台中家具賣場 抨擊政府縱容業者違法經營

2019-09-10 13:38

〔記者張菁雅／台中報導〕時代力量立委黃國昌今日南下台中市會勘，踢爆紐約家具設計中心台中館不僅消防設備不合格，還是大違建，他抨擊台中市政府、國有財產局縱容業者違法經營，究竟是公務員消極怠惰，還是背後受到什麼壓力？

紐約家具設計中心台中館位於環中東路一段，黃國昌表示，這棟建築長期違反「消防法」，過去3年已被裁罰14次，市府每2、3個月開1張罰單，每次罰鍰3萬元，業者繳了罰鍰就沒事，形同「交保護費」，業者遲不改善，市府卻不採取斷水斷電措施，放任業者違法下去。

黃國昌也說，這裡還是大違建，大剌剌地蓋在農地上，其中包括國有農地，早在2014年2月，台中市政府已認定此處違反「農業發展條例」，各相關機關接下來卻完全無作為，包括台中市政府沒有依法處分，更離譜的是，國有財產署來勘查，會勘紀錄竟然寫查無違反「農業發展條例」的情事，還把國有地透過讓人無法想像的方式，委託業者經營。

黃國昌痛批，國家的農有地怎麼會讓業者違法經營，還在上面蓋大違建，同時違反消防設備法規，當初是誰決定，把國家農有地交給不肖業者牟利？這些公務員究竟是自己消極怠惰，還是因為背後受到什麼壓力？他會繼續追究責任，現在一步一步來，先把所有違法事實確認清楚。

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