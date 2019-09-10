基隆市府發徵集令 歡迎馬祖退伍軍人重返韋昌嶺

2019-09-10 12:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕入伍當兵是許多台灣男性的共同記憶，其中抽中「金馬獎」（中籤金門或馬祖）的那一刻，讓許多人在事隔多年仍難以忘懷，為了記錄台灣近代軍旅重要歷史記憶，基隆市長林右昌今天發出「重返韋昌嶺」徵集令，由曾在馬祖東引當兵的美食節目主持人焦志方接下徵集令；林右昌邀請曾在馬祖服役的退伍老兵重返韋昌嶺，重溫他們的少男時代。

中華民國陸軍馬祖防衛指揮部（簡稱馬防部）駐台勤務支援中心又名「韋昌嶺」，是陸軍工兵分遣隊於1960年代興建，當年常備兵只要抽中到馬祖服役，都要集中在韋昌嶺營區等待運補艦靠泊基隆載往馬祖。

「重返韋昌嶺」是基隆市文化局推動中的「大基隆歷史場景再現整合計畫」下的子計畫，為了拉近軍事與常民生活的距離、更期望能藉此契機重現基隆軍旅地景的歷史意義與地位，基隆市文化局與連江縣文化處攜手合作，將於9月17日至9月19日分別在基隆及馬祖展開3天2夜的「特殊任務」，將會徵集退伍的馬祖軍人，重回韋昌嶺，再從韋昌嶺出發，搭上台馬輪，重回馬祖。

林右昌表示，在國防部及馬防部的協助下，目前仍為軍事營區的韋昌嶺，將於9月17日歡迎退伍軍人回訪，一起吃大鍋飯，進行莒光夜輔導長夜談，當晚搭乘台馬輪前往馬祖，透過服役場景的重現，回首曾經陪伴年少歲月的營區、坑道、據點，串聯起新舊共同交織的軍旅回憶，重溫年少伴同袍駐守戰地的往日情懷。

文化局長陳靜萍表示，希望重返韋昌嶺活動能梳理出一條別具歷史意義、蘊含人文特質的近代軍旅文化路徑。

連江縣劉增應縣長透過影片表示，將近半個世紀，所有捍衛國家安全的士兵都在基隆搭軍艦到馬祖，有數十萬的官兵走過這條軍事文化路徑；這次透過計畫，重返韋昌嶺搭船到馬祖及各島，相信一定能再次勾起所有人的青春記憶，歡迎大家到馬祖體驗戰地文化資產及馬祖美食，更感謝在基隆林右昌市長策劃下邀請老兵回防馬祖，更希望藉此喚起大家珍惜自由與和平。

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