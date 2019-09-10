市定古蹟板橋迪毅堂今上梁 明年底修復完工

2019-09-10 12:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區館前西路的迪毅堂，2013年公告為市定古蹟，因殘破不堪，古蹟又埋沒在市區高樓大廈間，路過的民眾一度以為是廢墟。市府文化局辦理迪毅堂修復及再利用工程，今天舉行上梁典禮，預計明年底完成整體修復作業，重現百年古廟風華。

文化局今天辦理市定古蹟板橋迪毅堂上梁典禮，邀請迪毅堂管理委員會、民意代表及當地居民參與，期許工程順利進行，並希望修復文化資產，重現市定古蹟風貌，串聯板橋舊城區的四大古廟，形塑板橋當地的文化特色，幫助民眾了解歷史發展。

文化局長蔡佳芬指出，板橋迪毅堂創建於西元1873年，為清朝林本源家族為紀念漳泉械鬥殉職的林家武師徐才等人所建，古蹟為「三開間」正身帶兩護龍的格局，類似傳統廟宇，供奉主神徐才元帥，每日早、晚獻香，每年農曆7月26日普度日燒香祭拜，並配合板橋林家花園，不定期舉辦板橋古城巡禮活動，由志工老師帶領民眾參觀導覽。

蔡佳芬表示，文化局2013年12月25日將板橋迪毅堂指定為市定古蹟，2016年完成修復或再利用計畫，2018年完成規劃設計，並於去年12月辦理修復工程。全案預計於2020年底前完成整體修復作業，後續將由迪毅堂管理委員會作為廟宇使用，並負責管理維護。

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