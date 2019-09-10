新北市青春山海線連手長榮航空拓展馬來西亞客源

2019-09-10 12:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局與長榮航空，攜手新北市內7家業伴手禮品業者，將於19日赴馬來西亞舉辦觀光推介會，舉辦為期3天的新北周展銷會，包裝最新版新北市機加酒自由行4天3夜最低10,600元起及團體遊7天6夜最低20,000元起等超優惠行程，全力搶攻大馬市場。

新北市觀旅局長張其強說，2018年馬來西亞來台旅客超52萬人，新北市希望未來每年至少有35萬馬來西亞旅客到新北市旅遊，購買這次旅遊商品的馬來西亞旅客，將可獲得總價值超過2萬元的禮物包，囊括近50家電信、交通、伴手禮、景點、博物館及觀光工廠等優惠折扣，以電子兌換券的方式，隨電子機票發送給旅客，務必讓馬來西亞旅客旅遊玩好買滿。

張其強說，將主打近期新北市力推的觀光新品牌「青春山海線」，針對馬來西亞重遊旅客量身規劃出「新北市，新體驗！遇見不一樣的山與海」8大私房景點旅遊路線，精選包含淡蘭古道、老梅石槽、深澳漁村、深澳鐵道自行車等受國內外旅客喜愛的熱門景點，誠摯邀請馬來西亞旅客重遊新北，體驗一小時即能走進山中、深入海岸的便利，感受新北不一樣的山海新面貌，並歡迎大馬旅客，在冬天來新北，享受北海岸金山、萬里的多元溫泉、泡湯、大啖萬里蟹。

長榮航空協理潘信修說，長榮航空每週7班往返台北與吉隆坡，機上也提供合乎規範與認證的清真套餐，長榮航空配合活動推出的4天3夜機加酒自由行，未稅優惠價10600元起，以及7天6夜團體旅遊產品，20000元起，如此好康又便捷的旅遊產品，搭配新北市的好山好水與精緻豐富的人文風情，相信一定能成功吸引馬來西亞旅客至新北市觀光旅遊，共創雙贏。

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