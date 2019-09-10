核安演習首度海上疏散演練 連駐台使節都來參訪

2019-09-10 13:00

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核安第25號演習實兵演練今天進入第二階段，模擬重大天然災害引發核三廠發生複合式災難，除了各單位與社區民眾實地演練，今年首度將海上救災與疏散納入核安演習，不少駐台使節及美日核安管制人員都特地到場參訪。

首度在核安演習登場的「海上疏散示範演練」，將海上救災與疏散納入核安演習，以當地的定期航班與客輪作為海上疏散工具，居民在指引下登記證件上船，規劃由後壁湖疏散至枋寮漁港。

海上狀況也模擬核三廠緊急事故搶救未能奏效，有放射性物質外釋受風向飄向外海，輻射監測中心與海洋委員會執行海水取樣及輻射監測作業。

整個演習過程，出現許多金髮碧眼外籍人士，翻譯人員悉心以英語解釋的畫面，引發不少關注目光，原能會核能技術處處長廖家群表示，這次共有26位國際外賓前來觀摩演習，其中15位是駐台使節、4位美國核能管制單位人員與7位日本管制人員，藉由國際分享交流，使我國核子事故應變與整備作業更加精進。

這次核安演習雖然恆春鎮公所刻意缺席，但包括屏東縣政府、國軍支援中心、輻射監測中心、台電公司及核能三廠等單位都全程參與，當地不少社區居民、學校從上午開始參與訊息通知、防災社區運作、學生安置、遊客勸離等演練，當地里長早上仍持續前往核三廠前抗議「未全鎮參與」。

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