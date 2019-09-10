基隆首場中秋烤肉趴 正濱漁港彩色屋14日登場

2019-09-10 12:04

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆特色美食節14日下午4點至晚上9點，在正濱漁港色彩屋舉辦彩色BBQ港味派對活動，基隆市政府表示，這是首次將北台灣最夯的打卡景點打造成中秋烤肉的隱藏秘境，蒐集15個基隆海味市集，還安排歌手、造型氣球表演，及消費兌好禮等活動，歡迎大家來感受基隆獨有的港味派對。

市府表示，民眾可跟隨一日遊懶人包路線，走訪和平島公園玩水散心、體驗原住民文化會館原民風情、再到阿根納造船廠當打卡網美以及薰陶星濱山舉辦的正濱插畫藝術節的文藝氣息，彩色BBQ港味派對活動搭配不插電音樂表演，以及異國風味美食、小清新手作甜點、文青香醇精釀飲品和基隆在地經典海味市集，讓民眾這個中秋假期可以到和平島、正濱漁港廊帶從白天到黑夜都精彩。

民眾在和平島與正濱漁港周邊的特約商店及景點，參與消費集點活動，滿一百元集一點，即有機會獲得限量超值獎品，獎品項目含色彩繽紛的造型氣球、基隆本港防水餐墊、精美的基隆好食折疊環保餐盒、文青最愛的基隆本港帆布包，更有機會兌換正濱漁港遊灣體驗，在船上吹拂海風、賞月、吃美食、暢飲啤酒，忘卻城市喧囂，度過特別且愜意的中秋佳節。

市府提醒，14日下午3點30分至晚上9點30分，正濱路至和平橋頭除公車外，全面禁止車輛通行，民眾欲前往和平島請盡量搭乘大眾運輸工具或經社寮橋進出。欲達活動會場周圍，乘至和平橋頭站、中正路正濱路口站或中正區衛生所站即可，歡迎多加利用基隆市公車、台灣好行─濱海奇基線。自行開車抵達正濱漁港，周邊停車場為和平島停車場、八尺門停車場、小艇碼頭停車場、漁會海產銷售門市停車場。

更多資訊及活動內容，可逕上基隆特色美食節官網及FB粉絲專頁「早安 基隆」查詢。

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