一張卷認養植物人10片尿布 花蓮創世28日辦愛心園遊會

2019-09-10 11:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕創世基金會長期協助植物人家庭到宅服務，每年800名植物人，需要近三百萬片尿布需求，創世花蓮分會將在28日與花蓮港務分公司一起舉行愛心園遊會。組長薛淑瑛今天說，目前創世在花蓮地區免費到宅服務約84個家庭，歡迎各界認助園遊券，一張券可幫助植物人10片尿布，還可參加摸彩。

薛淑瑛說，上廁所是每天的重要大事，對一般人來說是簡單的小動作，但對植物人照顧者來說是繁重的工作，植物人需要24小時包尿布，髒了就要換，才能保持乾淨和舒適，她曾經看過有案家，為了珍惜看護墊的使用，看護墊沾到一點點髒污，還會清洗後再次曬乾利用，創世需要每月細水長流的小額捐款，每天10元為植物人存下一片尿布，一個月300元。

薛淑瑛說， 28日（星期六）將與台灣港務公司花蓮分公司，在花蓮港親水遊憩區舉行「花蓮好港情 闖關尋寶趣」愛心園遊會，歡迎各界認助愛心園遊券，一張券可幫助植物人10片尿布，還可參加摸彩；而目前園遊會攤位仍持續募集中，美食店家或公司行號捐贈商品提供義賣，歡迎鄉親一起認攤，義賣幫助植物人，愛心專線：（03）824-2929。

台灣港務公司花蓮分公司指出，「好港情」代表著與鄉親的「厚感情」，愛心園遊會設計多項港口海洋知識與環境保護闖關遊戲，活動當天在地民生社區發展協會、民運社區發展協會等多個單位提供美味佳餚、愛心市集及遊戲攤，還有電影券、飯店餐券、腳踏車、電子鍋等30多項豐富的摸彩品，邀請鄉親28日到花蓮港親水遊憩區免費闖關拿禮物、做公益。

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