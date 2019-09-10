長期貧血、腹脹別忽視 可能是幽門桿菌惹禍

2019-09-10 11:43

〔記者蔡思培／台北報導〕一名28歲男子每年都會進行健康檢查，這幾年雖發現稍微貧血，但因無其他症狀所以未就醫檢查。最近一個月感覺易腹脹、難以消化，因此到腸胃科就醫。檢查後發現男子胃靠近幽門的地方有廣泛性的發炎，表面還形成炸雞皮般的結節狀變化，進一步檢查發現是幽門桿菌感染。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初表示，台灣幽門桿菌感染盛行率為20%。幽門桿菌會破壞胃黏膜，感染幽門桿菌常見症狀包括腹脹、腹痛、消化不良，還可能造成胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、胃癌等疾病。這些胃疾可能因為慢性出血造成血球流失，讓人出現頭暈、疲倦、體力差等胃部以外的貧血症狀。

康本初指出，慢性貧血原因與血球原料吸收不足、體內造血、血球溶血、血球流失有關，幽門桿菌感染會造成血球流失、血球原料吸收不足，因此可能引發貧血。但有些女性在因感染幽門桿菌導致貧血時，卻以為是生理期影響，他提醒民眾，有貧血就要就醫檢查。

幽門桿菌也可能影響營養素的吸收。康本初說，感染若造成慢性胃炎，會使胃酸分泌減少、讓食物中的鐵較難吸收；如果引起萎縮性胃炎，則會使胃內在因子分泌減少，食物中的維他命B12較難吸收。鐵和維他命B12是製造血球的原料及必需物質，若民眾長期貧血，也應該考慮到原料吸收問題。

預防方面，幽門桿菌是經口傳染的細菌，寄生在胃的幽門附近，預防感染首重飲食衛生，建議吃飯使用公筷母匙、避免飲用有汙染疑慮的水，父母也不要用口中食物餵食嬰兒。

康本初提醒，幽門桿菌感染也可能增加胃癌發生機會，當長期貧血或有腹脹、消化不良症狀時，應至腸胃科就醫檢查，儘早發現治療。

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