台東重陽節關懷列車啟動 帶長輩走出部落、樂看熱門電影

2019-09-10 11:16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣幅員遼闊且交通不便，大多數的部落長者可能對於部落外事務都覺得陌生，縣府原住民族行政處推出108年重陽節關懷列車，讓長輩們走出部落，實地瞭解縣政推動現況及縣府各項老人政策與福利，透過整合，讓他們更健康快樂。

縣府在長照及部落長者照顧區塊，整合原住民族行政處、社會處及衛生局等單位的資源，讓長者除了在文化健康站或關懷據點唱跳活動外，也能夠學習。

縣府原民處表示，108年重陽節關懷列車於9月至11月每星期2辦理，共13場次，邀請查核績優單位計30站部落文化健康站參加，藉著本次活動讓長輩體驗不一樣的休閒選擇，並帶回與家人分享，另結合本府各局處等社會福利宣導，增廣見聞。

構想提出後，包括寶桑教育基金會邀請台東秀泰影城、娜魯灣通運公司及台東聖母健康農莊共襄盛舉，接送部落長者，並加碼帶領大家看電影、DIY體驗，把半天的活動增加為整天的豐富行程。

今六在TTMaker原創基地正式啟動，也邀請真柄、長光部落文化健康站的長輩參與。

饒慶鈴表示，本次為期3個月的宣導活動，除了縣府安排參觀TTMaker原創基地，瞭解縣府在原住民文化創意產業部落推動的成果，以及針對原住民長輩們進行敬老宣導，秀泰影城提供了最火紅的on檔電影、 娜魯灣遊覽車上山下海接送部落的長輩們以及聖母健康農莊提供體驗課程。

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