高鐵可望南延 林姿妙續爭取延伸：盼蘇院長多關心宜蘭

2019-09-10 11:14

［記者林敬倫／宜蘭報導］行政院長蘇貞昌今天視察屏東，預料將宣布高鐵延伸屏東重大交通建設；同樣在爭取高鐵延伸宜蘭的宜蘭縣長林姿妙今天表示，上任後就不斷爭取高鐵延伸宜蘭，縣府會堅持不斷向中央爭取，也期盼蘇院長多關心宜蘭，宜蘭縣民需要非常安全且便捷的交通，給大家安全回家的路。

林姿妙說，宜蘭縣需要交通建設，不論是高鐵、直鐵，對宜蘭都非常重要。至於針對中秋3天連假車流，根據縣府交通處預估，國道5號連假每日車流量，將達到6萬到7萬輛次，交通處長黃志良說，過往的中秋節假期來看，第1天與第2天國5南下是尖峰時間，第2天與第3天中午過後，北上就會進入尖峰時段。

黃志良說，蘇花改的部分，南下尖峰解會出現在第1、2天上午，北上尖峰則在第3、4天下午至凌晨，黃志良表示，從相關數據分析，因為蘇花改通車，國5的過境性車流增加，也就是國5的車流量，將有3分之1到4分之1屬於過境性車流，明年1月5日蘇花改通車，這樣的過境性車流勢必大增，這屬於區域性交通的問題，希望中央能夠重視這個問題。

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