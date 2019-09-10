醫訊》台大醫院新竹分院兒科急診本月起24小時服務

2019-09-10 10:11

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台大醫院新竹分院新聘45名新血醫師，院長洪冠予表示，院方長期積極發展急重症醫療，是竹苗地區唯一重度級急救責任醫院。今年增加神經外科、胸腔外科、整形外科及創傷外科等人力強化急重症醫療照護。因應民眾的醫療需求，內科也補足長期不足的風溼免疫科醫師，充實感染管制醫師團隊，擴編重症加護相關醫師團隊，共同守護民眾的健康。

在急診兒科部分，台大新竹分院自本月起全時段24小時兒科急診服務，比照醫學中心等級的兒童專科醫師負責第一線急診看診服務。這次新聘的兒科急診醫師之專長，包括有新生兒科呂怡萱及劉思妤、小兒心臟龔柏榕、小兒胸腔重症戴睿宏等醫師，涵蓋了大多數兒科急症的範疇，下月會再有小兒感染科卓靜怡醫師到職。同時，新生兒外接與兒童轉診的窗口也統一由兒科急診統籌聯絡與安排。

次專科的發展部分，外科部加入了移植免疫專長且具教授資格的蔡孟昆，泌尿科聘請具腎臟移植專長的洪士鈞，將有助於器官移植業務之推動及發展。婦產部特聘具不孕症治療專長的陳俊葦加入，期盼能嘉惠竹苗地區有求子需求的夫婦。耳鼻喉科則預計發展導航定位內視鏡鼻竇及顱底手術、3D內視鏡手術以及甲狀腺腫瘤消融術。神經部將發展針對巴金森氏症最有效的深腦刺激術與神經調控，故邀范恬心加入，一同推動此醫療服務。

竹東分院院長詹鼎正表示，外科延攬具肝膽腸胃外科專長的林聖傑，耳鼻喉科則新增具有頭頸外科專長的林佳豪等醫師服務。

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