09/10 各報重點新聞一覽

2019-09-10 06:19

自由時報

蘇揆今南下宣布 高鐵延伸屏東

行政院長蘇貞昌今天上午將到屏東台鐵六塊厝車站南側視察交通建設，親自宣布啟動高鐵自左營延伸至屏東計畫。據瞭解，政府傾向採取「高鐵自左營延伸至屏東、不進高雄市中心」的方案，也就是左營案。

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韓朱配 李四川銜命溝通

國民黨近期「韓朱配」聲浪不斷，據悉，曾與朱立倫共事的高雄市副市長李四川至少三度與朱聯繫，表達「韓朱配」相關事宜，雙方溝通管道暢通，但朱未明確回應，韓陣營嗅出朱在觀望中，由競總副執行長許淑華公開表示，誰替韓邀副手，都不算數，暫時滅火靜待發展。

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常喝能量飲 恐影響兒少腦部發育

董氏基金會昨公布針對國中生至大學生進行攝取能量飲料現況調查，結果約六成受訪學生都喝過，同步調查市售二十四款能量飲料則發現，每款均含咖啡因且多數含糖量高，攝取過量恐影響腦部發育。

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聯合報

蘇揆今宣布高鐵南延屏東 左營案可能起死回生

距離大選只剩四個月，蔡政府利多一波接一波。行政院長蘇貞昌今天將到屏東視察，並宣布高鐵南延屏東的重大政策。政院人士透露，目前納入評估的四條路線中，以拆遷戶較少的「左營案」可行性較高。「左營案」之前才被交通部打回票，如今起死回生。

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能量飲料高糖高咖啡因 喝多恐損兒少智力發展

這幾年能量飲料超夯，不只青壯男愛喝，董氏基金會昨天公布市售廿四款能量飲料成分及國高中生至大學生攝取習慣，發現近六成學生都喝過能量飲料。不過，董氏也發現，市售能量飲料均含咖啡因，糖分也超標，避免兒童及青少年攝取過量，建議衛福部比照國外制定兒少咖啡因建議攝取量。

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中國時報

藍綠齊轟陳明文300萬案 還檢調公正調查空間！蔡碧仲應下台

綠委陳明文日前在高鐵遺落裝有300萬元現金的皮箱引發質疑。獨派大老陳永興炮轟民進黨視而不見，呼籲蔡英文總統出面交代，陳明文應主動請辭立委並公開道歉，避免整個國家制度陷入腐敗之境。

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選舉支票！高鐵確定南延屏東！耗資619億元左營案 呼聲最高

選舉大支票！據了解，行政院長蘇貞昌今（10）日在屏東市正式宣布，高鐵確定南延至屏東，路線以屏東縣政府提出的高鐵左營站出岔到屏東路線呼聲最高，經費約為619億元。

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