本人回應了！挪威選手戴台灣宮廟帽奪冠：當時覺得好神祕

23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）以3小時52分35秒成績在法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，但最吸睛的卻是他頭上戴著的「埔鹽順澤宮」帽子。（圖翻攝自臉書粉專「IRONMAN 70.3 World Championship」）

2019-09-10 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）近日參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽奪冠，衝線時頭戴「埔鹽順澤宮」帽子引發台灣網友熱議，更吸引各國目光。對此，艾登本人出面回應，聲稱當時只覺得這帽子相當神祕，「但我現在終於知道它是怎麼來的了」。

艾登8日參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，以3小時52分35秒奪下世界冠軍，吸引各國目光，但令人驚喜的是，當艾登抵達終點時，頭上居然戴著繡有「埔鹽順澤宮」字樣的鴨舌帽，畫面曝光後立刻引發台灣網友討論，甚至有人特地前往朝聖。而「埔鹽順澤宮」也瞬間爆紅，不少人打電話索取這頂幸運帽，目前廟方正加緊趕工1000頂讓大家免費索取。

至於為何這頂帽子會出現在艾登頭上，知名體育主播侯以理在臉書貼出艾登本人的回應。艾登表示，這頂宮廟帽是他早前參加測試賽時，在日本街頭撿到的，只是覺得「很酷」，所以決定整理好拿起來戴。

艾登說，他詢問日本朋友帽子上寫什麼，但日本朋友也不清楚，只說「應該來自台灣」，他說，當時不曉得帽子的由來，直言覺得這頂帽子相當神祕，「但我現在終於知道它是怎麼來的了」。

侯以理臉書貼文：

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