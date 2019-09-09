高市2378處管線穿越雨水下水道 力拚明年底前遷改完成

2019-09-09 23:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市水利局完成3分之2雨水下水道普查，發現2378處管線穿越雨水下水道，大多為民生管線或廢棄管線，比照中油圖資並無石化管線，不過廢棄管線仍待釐清，將會同管線單位會勘，力拚明年底前遷改完成。

高市雨水下水道全長大約669公里，許多管線使用已逾30年，市府水利局前年向營建署申請辦理雨水下水道普查計畫，獲中央同意補助1.2億元辦理普查，並自去年2月起展開普查作業，迄今已完成3分之2長度。

水利局初步清查有2378處管線穿越箱涵，其中原高雄市區有1577處、舊高縣則是801處，以三民區345處最多，其次為鳳山區222處、左營區215處，大多為民生管線或廢棄管線，以台電及水公司管線最多，也有中華電信的管線。

水利局局長李戎威表示，管線穿越雨水下水道影響結構體強度外，也會造成排水斷面縮減產生瓶頸，也容易於周邊附著塑膠袋等雜物，造成排水狀況每況愈下，部分管線甚至堵住雨水下水道3分之2，宛如是不定時炸彈，已要求管線單位儘速遷移，避免釀成嚴重的淹水災情。

李戎威指出，目前初步完成雨水下水道3分之2長度，另有3分之1雨水下水道泡在水裡，水利局人員無法深入普查，市府將分3年編列預算，逐年檢視並改善完成，為民眾生命財產安全把關。

水利局初步比照中油提供圖資，尚未發現有石化管線，不過廢棄管線仍待釐清，將會同管線單位辦理會勘，將優先處理小港區華仁街、華山路口及金城路等2處管線穿越箱涵，分別為自來水公司及中華電信公司管線，預計今年9月底前完成遷改。

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