「生」不如「死」！高雄自然增加人口負成長 六都倒數第2

2019-09-09 23:42

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市總人口數277萬多人，已退居六都第3名，其中，今年統計至8月，出生人數也不如死亡人數，在六都排行倒數第2名，加上遷移人數2030人，總人口數略為成長253人，但距離市長韓國瑜提出的500萬人，還有很大的成長與進步空間。

根據人口統計資料到今年8月底為止，高市總人口數277萬3786人，原本排名六都第2名，目前已輸給台中市，確定退居第3名，凸顯人口成長明顯不如預期。

其中1至8月底的出生人數累計1萬2729人，不如死亡人數1萬4506人，連續負成長8個月，累計自然增加人數負成長1777，加上遷入人數減掉遷出人數為2030人，總人口數略為成長253人。

值得一提的是，這個數字距離市長韓國瑜提出10年內要讓高市人口數成長到500萬人，還有很大的成長與進步空間，不過國發會對高雄市人口也有預測，認為高市到2046年的人口數，只會減少不會增加。

以今年1至8月有9371對新人結婚，比去年9964對結婚人數減少，市府民政局今年推出7場未婚聯誼，目前已舉辦6場，今年最後一場由三民二戶政事務所將於10月舉辦，集團結婚也推出2場，未來將持續辦理，希望提醒大眾注意，期盼增加人口數。

民政局表示，少子化為全國性問題，出生人數也不如死亡人數，主要成因分析為出生人口力度不足，且又隨著薪資收入的萎縮及房價等問題，養兒育女成為經濟上的重擔，導致高市出生率在六都排行第5名。

民政局指出，尤其隨著醫療科技進步，老年人口逐年增加，高市老化指數為六都排名第2高，老年人口比例提高，死亡人數也相對提升，自然增加人數雖為負數，但社會增加人數為正數，數據兩相抵消後，高市總人口數略為成長，但成長的幅度不大。

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