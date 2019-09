全球大勢論壇 金融研訓院長黃崇哲主講 「金融科技新時代」

2019-09-09 23:36

〔記者張忠義/高雄報導〕全球大勢論壇由中山-同濟雙學位EMBA(CSEMBA)發起,是一個兩岸實務界交流的平台,目的在傳播、分享最新的經營管理、科技創新與人文發展資訊,藉以促進各界對話,幫助企業轉型、升級與永續發展。本次論壇邀請台灣金融研訓院院長黃崇哲擔任主講嘉賓,以「金融科技新時代」為題發表演講。

黃崇哲演講時指出,比爾蓋茲在1994年看到非洲民眾用手機來從事金融行為時提到,「金融服務是必要的,但銀行卻不是必要的(Banking is necessary, banks are not)」的震撼宣言,印證金融科技正在改變金融業的生態與消費者行為。

在Bank4.0時代,科技除了可以完全提供現有的Bank3.0金融服務,如存匯以及股票基金選購、財富管理等功能外,更進一步讓銀行可以針對消費者的金融行為,藉由人工智慧與大數據演算,設計出令人感動的財務規劃建議。

黃崇哲強調,政府對於金融科技特別重視,期望從金融業升級及金融科技業者創新等多管齊下,創造出台灣友善的金融科技生態環境,並提升金融產業整體競爭力,改善長期以來的法規過度監管、必要投資不足,以及金融科技人才缺乏等台灣發展金融科技的阻礙。

黃崇哲分析,最近金管會核准3家純網路銀行執照,估計在明年投入金融服務的行列之中,可說填補了我國金融科技發展的最後一塊拼圖。

未來,結合「傳統銀行的數位轉型」、「監理沙盒的金融實驗」,再加上「純網路銀行的服務創新」,將成為台灣金融科技創新的架構。在這3個特性迥異、但目標一致的金融創新努力下,分進合擊,將為台灣帶來全新的金融服務面貌。

因為金融原本就是社會不可或缺的制度,有金融業才能控管風險,讓社會將創意轉換成重要的產品和服務,而這些新興的金融科技服務如純網銀業者,應該要將普惠金融做為未來發展的重要方向,將金融服務擴大至銀行可能比較沒有關注到的客群,例如,偏鄉客層過去可能無法透過實體銀行取得金融服務,這對於金融科技業者來說,是需要背負的使命。

中山大學管院EMBA執行長徐士傑指出,中山大學管理學院這幾年的表現也十分亮眼。去年除了以全國唯一之姿連續5年進入英國「金融時報」全球百大EMBA排行榜外,「中山-同濟」雙學位EMBA(CSEMBA)更是全台灣最獨特的EMBA學程,不僅直接於百年名校上海同濟大學校園與該校EMBA學員合班上課,隨時接收第一手在地資訊並「佈格局、拓人脈」,而且每月上課一次、每次四天,十分方便企業家安排行程,學員更是來自台灣與中國各地的菁英,過去幾年連續在商管聯盟全國個案競賽中,贏得了華山金獎等。

中山EMBA在秋季招生的中山-同濟雙學位EMBA(CSEMBA)班已成立8年,凡是期望厚植企業經營根基的企業主,尤其是在中美貿易戰中取得先機的企業主、第二代、經理人或專業人士都適合就讀。今年招生已經開始,報名期間為9月22日至10月7日下午,只要工作年資滿5年均可報考。CS班由國立中山大學與同列「金融時報」全球百大排行榜、中國EMBA影響力前5名的百年名校上海同濟大學合辦,是教育部核准、台灣最獨特的EMBA雙學位境外專班。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法