中橫青山上線復建可行性評估 交部政次黃玉霖現場踏勘

2019-09-09 22:22

〔記者歐素美／台中報導〕交通部長林佳龍於今年5月17日視察台8中橫便道，公布正式啟動青山上線復建工程可行性評估，交通部政務次長黃玉霖於9月8、9日兩天，並率領公路總局及不同專業顧問公司團隊進行現場踏勘，黃玉霖表示，中橫復建是百年工程問題，希望眾人找出各種方案研討、解決。

為加速中橫復建可行性研究的進行，交通部政務次長黃玉霖昨今兩天，在公路總局局長陳彥伯陪同下，帶領退休公路專家、青壯、中生代及青年工程司等40餘人，至谷關-德基間青山上、下線踏勘。

一行人從壩新路口（44k）挺進中橫青山上線，沿線勘查坡面、探討地質、涉急水、攀巨岩及勘查損壞的明隧道，基於安全考量，於西端青山（約48.6k）處大型土石瀑斷鏈處折返。隨後再前進中橫62k，踏勘東端斷點；今天再勘查中橫便道（下線），了解上、下線的災害類型及相對位置，探討上線施工對目前中橫便道通行的影響。

谷關工務段長呂正安表示，921地震重創中橫公路谷關至德基段，致封閉管制通行，經公路總局搶通，於2012年5月起有條件開放中橫便道（青山下線）供大梨山居民通行，921震後第20年，各公路專家踏勘青山上線，共同交流意見，意義非凡。

公路總局表示，依最新資料顯示，未來若無強降雨或強地動事件，估計2025年後，中橫青山上線將進入安定期，可陸續啟動復建工程施工。

這次踏勘，公路總局除由陳彥伯局長率隊外，有兩代副局長、兩代總工程司、副總工程司及四代處長共同出席；同時商請國內參與蘇花改、南迴公路改善及德基水力發電工程的台灣世曦顧問公司與中興顧問公司團隊參加。梨山居民都盼青山上線能早日復建。

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