藍天白雲好天氣回來了！週二起各地天氣穩定至週五

2019-09-09 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕明天（10日）太平洋高壓逐漸增強，天氣較穩定，各地大多為多雲到晴，午後在各地山區及中南部地區有局部雷陣雨；白天較悶熱，各地高溫約32到35度，恆春半島及台東雲量偏多，高溫約30度。

據中央氣象局預報，明（10）日台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部沿海地區亦有零星短暫陣雨。

氣溫方面，恢復典型夏季天氣，各地高溫約32到35度，早晚氣溫舒適，中午則會稍感悶熱。

紫外線方面，除了台南市、高雄市、屏東縣曝曬級數為「高量級」7級之外，其他各地都為8、9級的「過量級」曝曬級數，提醒民眾最好不在烈日下活動。

空氣品質方面，明天環境風場逐漸轉為偏東風至東北風，西半部位於背風側，擴散條件較差，污染物易累積，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升；花東空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區、馬祖、金門及澎湖為「普通」等級；竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級。

另外，「氣象達人」彭啟明指出，穩定的好天氣至少可維持至週五，週末兩天則還不確定，因為菲律賓東面太平洋上的低壓帶還在發展，可能禮拜三、四後，預測才能確定。

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