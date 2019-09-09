屏東逛街新亮點！ 潮州驛站商場10/17試營運

2019-09-09 21:29

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州火車站商場「潮州驛站」，原本力拚今年暑假營運，卻在消防安檢上卡關，開幕日期不斷後延，近日終於克服相關法規，並敲定10月17日起試營運，驛站籌備處也透露，除了美食、遊戲類業者進駐，還將有女裝服飾，商場內的便利超商及連鎖速食店則將搶先在9月底、10月初營運。

驛站籌備處長李玉芬說，潮州車站站體設計為開放式空間，與屏東車站不同，因此消防安檢、無障礙設施及室內裝修等法規必須重新審核，為了讓顧客能夠在符合法規且安全無虞的環境下購物，因此將開幕日期順延，希望以最完善的面貌與消費者見面。

台灣鐵路局去年釋出屏東及潮州站場空間做為驛站商場，兩地均由經營屏東太平洋百貨公司的大帝興業公司得標，其中屏東驛站商場去年底開張以來，營運成效比預期好，目前每個月營收維持3000萬元至3500萬元，讓同樣位處交通樞紐的潮州驛站商場備受矚目。

目前潮州驛站招商達8成，包括像是肯德基、皇家馬德里、Amour、多麥綠、BOBSON、思薇爾、TOY WORLD、Happy100等都在首波公布進駐的名單中，現在還有女裝服飾品牌也將搶進潮州驛站商場。

台鐵潮州站也統計，目前潮州火車站旅客每日平均達8千人次，比去年成長約17.4％，未來驛站商場開幕後，預估帶動地方商圈活絡，與火車站比鄰的潮州轉運站空間也將更加舒適，未來可望為進出車站人次再刷新高紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法