員林大道7段草比人高 員林、埔心公所：不是我管的

2019-09-09 20:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林大道好髒！員林市184公頃市地重劃道路員林大道，橫越員林市、埔心鄉兩地，周邊公園、景觀餐廳林立，建案更是美輪美奐，但近日有民眾抱怨，員林大道7段人行道雜草叢生，快要「比人高」，對此員林市公所喊冤表示，該路段屬於埔心鄉公所管轄，不是員林市的，埔心鄉公所也回應，明年1月才正式接收管理，目前已協請縣府補助經費人行道清潔維護，但彰化縣政府工務處表示，未收到申請。

員林大道全長8.8公里，共分7段，其中1到6段屬於員林市範圍，7段則位於埔心鄉界內，依道路交通管理條例，道路屬地應由各鄉鎮公所管理維護，不過2016年通車後，彰化縣政府每年仍編列2千萬元重劃基金，交由員林市公所負責養護員林大道全段路燈電費、維修費、人行道綠地維護等，但從今年起縣府則僅補助550萬給員林市公所，員林市公所無力承擔全段養護工作，導致第7段分隔島與人行道雜草叢生，已影響行車視線安全，地方民眾也擔心，雜草不清除，夏日蚊蠅問題擾人，希望兩地公所不要再互踢皮球！員林市公所今日派員到場修剪分隔島路樹，員林市長游振雄也到場視察。

游振雄表示，當年為了養護方便，員林市公所攬下全段養護工作，但從今年起重劃基金補助結束，縣府一年只補助550萬元，所方要負責中央分隔島、周邊公園綠地的除草作業，還有景觀燈的電費等，「這些經費其實遠遠不夠」，因此只能調度公所清潔隊人力，修剪境內1至6段的人行道雜草，所方實在無法再負擔員林大道7段的人行道維護工作。

員林公所也指出，因2千萬元補助結束，今年7月12日特與埔心鄉、大村鄉公所共同召開會議，研商員林大道維護分工權責，至年底前中央分隔島仍由員林公所發包負責，但人行道和公園維護須由埔心鄉公所負責，而補助結束一事，埔心鄉公所應早就知道。

對此埔心鄉長張乘瑜說，今年中才接到通知，年度預算已經來不及編列，故7月會議後研議回文員林市公所，明年1月起，員林大道7段納入埔心鄉公所維護範圍，又員林市公所來文，9月後無法辦理該路段兩側人行道清潔維護，因此所方已協請縣府9月至12月辦理員林大道7段人行道清潔維護。張乘瑜也說，擔心用路人權益，在權責未釐清前，所方先用小額勞務採購，發包廠商進行維護。

縣府工務處表示，員林大道為縣道，由地方公所負責維護管理，今年只有員林市公所申請管理維護費，縣府編列550萬元維護費並不分路段。

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