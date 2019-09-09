澎湖囝仔上山下海屢創佳績 大家長賴峰偉接見勉勵

2019-09-09 18:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕傳承三點水魂的澎湖囝仔，上山下海樣樣棒！澎湖縣長賴峰偉今日以大家長身分，接見鎮海國中香江帆訓及西嶼國中單車公益師生時表示，澎湖囝仔帶著大海的精神、勇敢追夢的熱情，完成各式各樣挑戰，過程艱辛但成果是甘甜。

澎湖鎮海國中去年參加2018安麗希望工場慈善基金會辦理「小夢想˙大志氣」追夢計畫，贏得圓夢基金，7位師生完成近海航訓課程，啟航香港，並再自力造舟、揚帆返行，完成「追夢造舟揚帆 鎮海啟航」的遠航夢想。吳憶如校長表示，未來將持續申請揚帆追夢計畫，並偕同附近國小師生共同參與，透過大手拉小手，擴大影響力，讓澎湖孩子都可以有一段追夢的旅程。

另外西嶼國中共5位師生，參加台灣單車天使神州圓夢工益之旅，除了完成台灣西部鐵騎之旅，更遠赴中國大陸，共計完成1050公里，完成自我極限的挑戰，讓外界對於澎湖囝仔三點水精神留下深刻印象，並讓這些即將邁入人生另一階段的青春期學子們，為自己的壯舉寫下歷史。

賴峰偉表示，團隊合作很重要，求學階段有這些艱辛的訓練，完成這樣的壯舉，即使未來的路，遇到艱辛、坎坷的過程，內心總會出現永不放棄的精神，讓夢想啟航，展現澎湖人三點水精神，未來人生可以接受各種不同狀況的挑戰。

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