她遭強暴失學…世展會籲改變非洲童婚女孩命運

2019-09-09 20:21

〔記者羅綺／台北報導〕台灣世界展望會即日起展開「資助她！改變非洲的1000個契機」活動，盼於10月11日「國際女童日」之前，為至少1000名身處最脆弱環境的非洲女童募集資助人，支持她們接受教育、獲得技能，藉以得到未來自主的力量。

尚比亞女孩蘿莎莉亞（Rozaria）在就讀9年級時，因遭強暴懷孕，甚至被迫嫁給施暴者。而後她的祖母與丈夫不讓她繼續上學，酗酒的丈夫天天毆打她，並一再地強暴她；她表示：「我在沒有任何心理準備下，經歷了各種難以想像的可怕事情」。

世界展望會來到蘿莎莉亞的社區推動「女童權利倡導方案」，其中倡導團體成員桃樂絲（Dorothy Mwale）得知蘿莎莉亞的事情後，三度登門拜訪，積極與蘿莎莉亞的父母溝通，並以家長身分說服校方，成功讓蘿莎莉亞脫離童婚、返回學校上課。

桃樂絲表示：「我15歲就結婚，也曾這樣被迫離開學校。我受的苦夠多了，世界展望會來這裡後，我們才有機會終止這種陋習，我認為女性應該為女性站出來發聲、照亮彼此！」

蘿莎莉亞表示，第一天重返學校上課感覺有如起死回生。目前就讀11年級的她，十分珍惜讀書的機會，課業成績也在努力用功下持續進步；蘿莎莉亞說，希望畢業後能成為一名傳播知識種子的老師，幫助其他孩子。

聯合國兒童基金會（UNICEF）2019年的報告指出，全球有6.5億婦女在未成年時就步入婚姻，蘿莎莉亞的際遇，只是其中一名女孩的故事。

台灣世界展望會強調，破碎的童年無法等待，呼籲社會大眾透過「搶救下一個蘿莎莉亞」行動，幫助非洲弱勢女童突破逆境，一起改寫她們的生命故事，改變非洲的未來。

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