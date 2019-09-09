國3關西服務區改裝強化無障礙 毛小孩隨主人出門也無礙

2019-09-09 19:28

［記者黃美珠／關西報導］國道3號關西服務區最近全新亮相，不僅用「無障礙」概念重新打造來往旅客的用餐、購物環境，也體貼帶著毛小孩出門的旅人，另打造50幾坪的友善寵物用餐區，讓寵物主可以在5坪多的室內安心用餐，隨行的毛小孩則在外面51坪的運動場「放風」，讓寵物主和他們的毛小孩也都能毫無障礙的南來北往趴趴走。

該區區經理林佳怡說，因應中秋節，他們第4年跟關西在地有機農場合作的「客家寶柚」義賣即日起也已經起跑。6台斤1箱的文旦柚以400元有找的「漂亮」價格，號召秋節連假趕回鄉的旅客，途經該服務區時不妨稍作停留，讓自己稍微恢復一下旅途的疲憊，也一起來響應義買，除了有健康、好吃、又暖心的文旦可以當伴手禮送給親友，也能幫幫關西的社福機構籌措10萬元的善款。

林佳怡說，這次的改裝是關西服務區最近8年來的首次改變，除了門面空間加大，重新整理出街頭藝人表演區外，他們也在一旁新增「農民直販所」，嚴選台灣南北的健康有機好農產給來客選購，跟新竹在地的農特產品互別苗頭。

服務區內的賣店動線也調整過。大家坐在簡潔帶有工業風的桐花、樹意象下用餐，因為一旁的動線加大，不論是排隊、或走動都不再容易「磨肩」或「接踵」，對於輪椅族的出入更是便利，所以自然而然心頭也就放鬆。

想要上到2樓旅客休息區、漂書區休息或閱讀的人，西側新添了1座電梯，讓大家可以「分頭齊上」更便利。

而考慮到毛小孩隨主人出遠門的「親子」需求，他們也趁著這次的店面空間大改裝，新闢了友善寵物的用餐環境。

因此整個服務區的現場新貌，不論是對任何族群，想要出入、或上下都更沒有障礙。目前相關的工程已近尾聲，即日起試營運中，下月下旬可望正式啟用。

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