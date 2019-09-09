國3關西服務區改裝強化無障礙 毛小孩隨主人出門也無礙

［記者黃美珠／關西報導］國道3號關西服務區最近全新亮相，不僅用「無障礙」概念重新打造來往旅客的用餐、購物環境，也體貼帶著毛小孩出門的旅人，另打造50幾坪的友善寵物用餐區，讓寵物主可以在5坪多的室內安心用餐，隨行的毛小孩則在外面51坪的運動場「放風」，讓寵物主和他們的毛小孩也都能毫無障礙的南來北往趴趴走。
該區區經理林佳怡說，因應中秋節，他們第4年跟關西在地有機農場合作的「客家寶柚」義賣即日起也已經起跑。6台斤1箱的文旦柚以400元有找的「漂亮」價格，號召秋節連假趕回鄉的旅客，途經該服務區時不妨稍作停留，讓自己稍微恢復一下旅途的疲憊，也一起來響應義買，除了有健康、好吃、又暖心的文旦可以當伴手禮送給親友，也能幫幫關西的社福機構籌措10萬元的善款。
林佳怡說，這次的改裝是關西服務區最近8年來的首次改變，除了門面空間加大，重新整理出街頭藝人表演區外，他們也在一旁新增「農民直販所」，嚴選台灣南北的健康有機好農產給來客選購，跟新竹在地的農特產品互別苗頭。
服務區內的賣店動線也調整過。大家坐在簡潔帶有工業風的桐花、樹意象下用餐，因為一旁的動線加大，不論是排隊、或走動都不再容易「磨肩」或「接踵」，對於輪椅族的出入更是便利，所以自然而然心頭也就放鬆。
想要上到2樓旅客休息區、漂書區休息或閱讀的人，西側新添了1座電梯，讓大家可以「分頭齊上」更便利。
而考慮到毛小孩隨主人出遠門的「親子」需求，他們也趁著這次的店面空間大改裝，新闢了友善寵物的用餐環境。
因此整個服務區的現場新貌，不論是對任何族群，想要出入、或上下都更沒有障礙。目前相關的工程已近尾聲，即日起試營運中，下月下旬可望正式啟用。
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國道3號關西服務區區經理林佳怡號召途經的旅客一起來義買關西當地有機又好吃的文旦柚，幫關西當地的社福機構。（記者黃美珠攝）
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國道3號關西服務區內的用餐環境，動線寬敞，簡潔的桐花、樹造型，讓人自然而然輕鬆起來。（記者黃美珠攝）
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國道3號關西服務區內新闢的「農民直販所」專門提供全台各地的農產好物。（記者黃美珠攝）
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國道3號關西服務區內新設的友善寵物用餐區，要讓有毛小孩隨行出門的旅客也能玩得「無障礙」。（記者黃美珠攝）
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國道3號關西服務區內新設的友善寵物用餐區，要讓有毛小孩隨行出門的旅客也能玩得「無障礙」。（記者黃美珠攝）