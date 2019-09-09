宜蘭文創品牌組隊 「JINHO宜蘭」成軍要打團體賽

2019-09-09 18:53

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣政府成立在地品牌「JINHO宜蘭敬好生活」，甄選宜蘭具代表性的文創產品工作室、創作者，合組「宜蘭隊」，首階段已選出16組代表性廠商；縣府文化局說，JINHO宜蘭打的是團體賽，將在地品牌同步推銷出去。

「JINHO」為宜蘭專屬的台語腔，意指非常好的意思，JINHO宜蘭品牌視覺，是由「兩個八月」設計團隊負責；黑、藍、橘色的線條、幾何圖形，分別代表宜蘭歷史人文、環山面海地貌及宜蘭人的熱情與活力。

文化局副局長辜雯華說，加入JINHO宜蘭品牌的團隊，在產品設計、包裝上，甚至量產商品的材質選擇、行銷，都有專業團隊可以給予建議，增加產品銷售的質感。

首階段縣府選出16組宜蘭新創的文創品牌，如三星四季青花瓷、Sine.天鼓、己文堂香行、LOKAH簍卡等廠商，產品涵蓋生活配件、居家擺飾及傳統工藝。

己文堂香行為頭城老字號手工製香廠，三星四季青花瓷則曾獲的文創精品獎，去年總統蔡英文到壯圍沙丘旅遊服務園區參訪，還自掏腰包購入瓷器珍藏。

辜雯華說，JINHO宜蘭徵選條件為產品需具有可量產性、具設計感等，經設計師、文化局徵選團隊後，將以「JINHO宜蘭」之名，邀請獲選廠商一同出外參展、行銷，開拓宜蘭文創品市場。

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