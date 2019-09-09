好痛！ 工程行老闆這樣做 肋骨竟斷5根

2019-09-09 18:33

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名60多歲工程行老闆，平時常協助工人扛板模，近日扛起和平時重量相仿的板模，沒想到手往上撐一用力，感覺胸部一陣疼痛，就醫照X光竟發現右側有5根肋骨裂開；另一名70歲阿嬤，則是左手提起裝滿菜湯的大水桶，造成左胸肋骨應聲移位，兩人經醫師檢查，發現是用力過度造成的應力性骨折，提醒包括常做重複動作的運動員和年紀較大的民眾，應該量力而為，才不會骨折受傷。

大里仁化診所簡肇棟醫師今天表示，這名64歲的工程行老闆，平時常幫工人，日前奮力舉起約63公斤的板模，突然聽到「啪」的一聲，肩膀、右胸一陣疼痛，趕緊到院就診，經X光檢查，發現右胸第2、3、4、5、6根肋骨都裂開；另一名70歲的阿嬤，之前左胸就曾跌倒撞到，但她不以為意，近日左手提起裝滿菜湯的大水桶，同樣聽到「啪」的一聲，左胸一陣痛楚，檢查發現左胸第9根肋骨移位。

簡肇棟表示，2名患者都屬於應力性（或稱疲勞性、壓力性）骨折，與碰撞瞬間造成的開放性骨折不同，一般而言，應力性骨折常好發在長期、重複性的勞動或運動後，因受力骨頭長期承受重複的外應力而引起，好發部位包括行軍、長短跑步的脛骨、腓骨、蹠骨；投擲、揮拍的肋骨、肱骨、橈骨、尺骨；舉重、舞蹈的肋骨、胸椎、腰椎。

簡肇棟指出，人體骨骼生理上原本有造骨、毀骨、再生、再修復的能力，但是受影響骨頭一旦長期受到重複外應力的傷害，因疲勞度大於造骨修復的能力與時間，就會導致骨頭出現細微不完全骨折。

簡肇棟指出，一般出現應力性骨折後，患部會出現腫、脹、痛感，患者通常不需開刀，只要吃消炎止痛藥，多休息、不要過度用力，約6週後就可康復，提醒民眾運動或提重物使力都要量力而為，尤其年紀大的人因骨質疏鬆，更不要逞強。

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