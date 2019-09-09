閒置派出所轉做社會福利中心 新竹縣有譜

2019-09-09 18:12

〔記者黃美珠／竹縣報導〕閒置中的前竹北警分局湖口分駐所與橫山鄉老人文康中心2樓，未來都將轉作社會福利服務中心扶助周邊鄉鎮的脆弱家庭。其中舊湖口所內還將設提供小型托嬰服務的「公共托育家園」、以及類似親子館的「托育資源中心」。縣府社會處已經爭取到轉型前的建物耐震補強工程款、與相關建置經費共約2400萬，計畫今年底前發包，明年6月底完工後啟用。

縣府表示，湖口分駐所原屬新竹縣政府警察局竹北分局所轄，後因新湖分局成立後，編制改為新湖分局湖口派出所，派所所就在新湖分局1樓，原廳舍因此閒置。

縣府社會處表示，新竹縣到今年7月為止，近年已陸續在新竹縣婦幼館、前竹東鎮立幼兒園、以及前新埔鎮公所2樓議事堂先後成立竹北、竹東、以及新埔3區的社會福利服務中心，提供這3處中心周邊的脆弱家庭扶助，下一階段就是施工補強舊湖口所和橫山老人文康活動中心建物耐震能力後，就會在新湖、橫山兩區設置全縣第4、第5個社福中心。

另為提供年輕父母安心的托育環境，已在縣府成立竹北區公共托育家園，計畫下個月在竹東分局下公館派出所旁的東正社區活動中心接著成立竹東區的。新埔區的計畫也會落腳在舊的新埔公所。湖口區的一樣將會在舊湖口所內，專門提供0到2歲嬰幼兒托嬰服務。

至於類似親子館功能的托育資源中心，是提供0到3歲小朋友遊戲的場所、其父母等家屬諮詢服務的地方，竹北區就在婦幼館內，竹東區將和籌建中的竹東旅遊服務中同步打造。湖口區的一樣安排在舊湖口所，等於新豐、湖口地區有需要的鄉親或家庭，來到舊湖口所就可以獲得3種不同的社會福利服務。

而橫山老人文康活動中心2樓雖做社福中心，1樓仍舊做原來的文康活動中心，只是這棟4層樓的建築物因跟舊湖口所一樣，也須做耐震補強，才能重新活化使用。

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