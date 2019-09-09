苗栗縣圖書館年度考評 「全國最強圖書館」再摘特優

2019-09-09 18:11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣政府辦理鄉鎮市圖書館營運績效考評，被封為「全國最強」的三灣鄉立圖書館，憑藉著積極推動閱讀活動、民眾辦證率、借閱率等皆居全縣之冠，實至名歸奪下年度特優，而造橋鄉、苑裡鎮、頭份市、後龍鎮、通霄鎮、竹南李科永、獅潭鄉、公館鄉等8座圖書館也分別獲獎，希望藉此由評鑑讓圖書館持續進步，打造書香之城。

三灣鄉立圖書館雖位處偏鄉，但靠著多元廣泛的主題活動及近乎全年無休的開館率，多次在民眾借閱率冠居全國，去年才在全國最具閱讀競爭力城市評比中，於鄉鎮組拿下第一名，此次由縣府聘請專家評審，經書面審核及實地勘訪後，再獲年度特優等肯定。

造橋鄉立圖書館以全新閱讀空間氛圍，獲頒基礎建設獎；苑裡鎮立圖書館則積極與國中、小合作，擴大營運績效，獲得讀者服務獎肯定；後龍鎮立圖書館則爭取台灣電力公司補助，不斷添購新書，奪下館藏資源管理獎；通霄鎮立圖書館則營造濱海的在地風光，結合海洋元素的閱讀氛圍也順利拿下閱讀環境獎。

頭份市立圖書館館藏兼顧分齡需求，尤其兒童閱覽區圖書達兩萬冊，友善孩童浸潤書香，獲頒營運規劃獎；竹南李科永圖書館則結合社區、學校，辦理多元活動，獲得閱讀推廣及公共關係獎；獅潭、公館鄉立圖書館則獲選為進步獎。

每座獲獎的圖書館皆會獲得苗縣府頒發2萬至5萬元不等獎金，讓館方能持續充實軟硬體設施，吸引更多民眾走進館內，提升閱讀風氣。而南庄鄉立圖書館因正在進行改善工程，故未列入考評之中。

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