北捷中秋前夕 推愛情紅線「月老套票」

2019-09-09 16:45

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運公司與台北霞海城隍廟合作，於9月11日（三）上午10時30分起長期在捷運紅線雙連站獨家販售月老車票，祝福大家百年好合、雙雙對對。售票機還會印出紅色捷緣籤詩，告訴單身者增加桃花運的小偏方。

農曆8月15日不僅是中秋節，也是月老的生日，北捷因此選在月老生日前夕推出「搭紅線、捷好緣」月老車票，票卡採用象徵愛情紅線的紅色為主，正面是鉛錢造型、刻有「百年好合」字樣，背面則有髥髥白鬍、雙頰紅潤的月老頭像，保佑購票民眾百年好合、感情順利。開賣當日備有500個月老小福袋，隨票卡免費贈送。

9月11日起雙連站內將有2台自動售票機販售套票，售票機旁還有以月老像、台北霞海城隍廟為主視覺設置的3D彩繪。北捷也特別取百年好合、雙雙對對的意涵，將票卡設計為「捷運2次票」，同一日內不限距離搭乘北捷2趟，每個售價100元，每人每次限購2個，使用完畢後不回收。

民眾在購買抽票時，售票機螢幕也會出現「單身」及「非單身」兩選項，民眾可選擇後可於心中默念祈求對象或條件。購票完成後，售票機還會列印出紅色捷緣籤詩，月老會告訴單身者增加桃花運的小偏方，如果是已有對象的朋友，收據則會隨機推薦大稻埕約會行程。

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