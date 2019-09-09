埃及帥哥台灣女婿 創舞團前進國際讓更多人看見台灣

2019-09-09 16:40

〔記者邱芷柔／屏東報導〕來自埃及的Mohamed Mmadoh（何穆）有著深邃的五官與高挺鼻樑，從小在舞蹈世家長大的他，因為精湛的舞藝成為埃及文化部國家舞蹈團成員，在2013年馬來西亞舉辦的國際肚皮舞大賽上，何穆認識了台灣女孩趙芯瑩，兩人相識相戀，並在婚後來到屏東潮州鎮定居，今年夫妻倆所創的「TW-EGY中東傳統民俗舞團」受邀成為東亞國家代表，預計22日到中東參加國際民俗藝術節與全球32個國家交流，何穆特別準備了印有「台灣」及國旗的團服，他說，要讓世界看見台灣最美麗的風情。

「你的愛人在哪裡，你的國家就在哪裡！」是何穆的口頭禪，他說，他非常喜歡台灣人的熱情，這裡的美食、文化也深深吸引他，但他也發現許多學舞的台灣人對埃及文化與中東舞蹈有所誤解，他認為舞要跳得好，必須要認識這個舞蹈的文化背景，因此婚後決定和芯瑩到台灣定居，共同推展埃及傳統舞蹈與肚皮舞。

趙芯瑩說，在埃及有個不成文規定，結婚後女性為了家族的聲譽是禁止跳舞的，她獲得Mohamed家族的認同，因此和何穆一起開辦舞蹈教室，2015年剛開始推展時並不是很順利，有人甚至還檢舉何穆是非法工作的「跳舞外勞」，每次想到這樣的經歷就覺得又好氣又好笑。

來台定居4年的何穆，因為高大俊帥的外表，加上幽默風趣的教學與精湛舞藝，儘管中文還不是很標準，仍吸引大批女粉絲，4年來何穆從文化、音樂、舞蹈培植舞者，其子弟兵們屢在全國賽事中拿下亮眼成績，今年將帶著團員到中東參加文化交流。

屏東縣政府文化處表示，何穆的舞蹈團是屏東第1個新住民成立的舞蹈團，這次文化交流舞團將演出8首舞曲，包括中東傳統舞旋轉舞、埃及民俗舞及台灣原住民舞蹈等，這次代表台灣走向國際的交流費用，由屏東縣政府文化處補助經費，期待在台灣女婿帶領下，讓更多人看見台灣。

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