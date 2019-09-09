被指服務吊車尾 中市海線長照交通業者有話說

2019-09-09 16:26

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議員施志昌昨（8）日指出海線5區的長照交通服務搭乘率在全市吊車尾，承辦業者今日向本報反映，這樣的說法對服務團隊不公平，因失能等級4級就能申請殘障手冊，有殘障手冊者會優先選擇免費的復康巴士。另外，台中市政府衛生局今日辦理今年第2波獎助計畫，徵求服務單位，除現有97輛接送車外，再增加18輛，並依照各區交通接送量進行分配。

業者指出，除和平區民眾失能等級2級以上即可申請長照交通服務外，一般區域是失能等級4級以上才能申請，而失能等級達到4級就能申請殘障手冊，有殘障手冊就能申請社會局的復康巴士，復康巴士是免費服務，長照交通服務則有自付額，失能長者當然優先申請免費的復康巴士。

業者說，由於客人到醫院就醫或復健花的時間不一定，常碰到因就醫時間較預期提早結束，而臨時取消預約的情況，業者此時也無法再接其他客人，相當無奈。

衛生局則表示，全市共有33家、海線有11家交通特約業者可提供長照交通服務，為更提升交通接送的服務量能，該局今日辦理今年第2波獎助計畫，這次共有18家業者報名，相當踴躍，今日下午會評選出符合資格的特約業者，除現有的97輛接送車外，將再增加18輛車，並依照各區交通接送量進行分配。

衛生局也強調，海線長照交通服務都是一次派案就成功，從來沒有拒絕過，顯示海線資源是足夠的。另外，海線醫院的服務很好，都有醫療專車接送病患，提供民眾在復康巴士、長照交通服務以外另一項選擇。

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