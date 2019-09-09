日本輕井澤國際合唱賽 竹女奪銀獎

2019-09-09 16:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹女中合唱團日前獲邀參加日本知名的輕井澤國際合唱大賽，與日本知名合唱團競逐，竹女以精采的表現拿到銀獎，悠美的聲音不僅讓日本驚豔，其中還有日本婆婆摺紙鶴送給合唱團，只為一圓先生曾在台灣念書的台日情誼，校長呂淑美說，竹女合唱團精彩的樂音扣人心弦，是最佳國民外交表現。

呂淑美說，竹女合唱團去年在第一屆台北國際合唱大賽拿到雙金佳績，獲國際知名作曲家暨指揮家日本松下耕邀請，參加今年8月24日在日本舉行的輕井澤國際合唱大賽，指揮郭心怡除帶團參賽，還擔任合唱節講師，學生也在激烈的比賽中拿到銀獎。

此外，竹女合唱團還受邀到東京台灣駐日經濟文化代表處文化中心表演，帶有家鄉情感的台灣歌曲，讓旅日台僑都勾起對台灣的回憶與思念。指揮郭心怡說，參與合唱賽的56名學生多是高二、高三學生，在演唱時，大家披著客家花布巾且揮舞著國旗，更在國際兒童青少年交流音樂會中，穿著油桐花服演唱多首不同風貌的台灣及日本歌曲，優美的歌聲、細膩的詮釋和標準的日文發音，讓人驚豔。

而比賽中還有溫馨的插曲，有名日本婆婆得知竹女合唱團也參與此次比賽，特地摺了紙鶴要送給竹女，原因是先生年幼時曾在台灣新竹就讀一所男校，後來返日後就未再到新竹，得知有新竹女中來參賽，特地摺了紙鶴，與女兒從東京到比賽會場，要代替先生把紙鶴送給竹女學生，希望為竹女帶來好運，而竹女合唱團在聽到此故事後，也不負眾望，以「花樹下」歌曲贏得銀獎，更用音樂牽起台日情誼。

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