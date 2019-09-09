30多歲男染麻疹有結膜炎 4度就醫才被通報確診

2019-09-09 15:37

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增1例國內感染麻疹病例，為北部30多歲男性，雖然有發燒、出疹等症狀，但直到第4度就醫，醫師診察時發現個案有結膜炎，懷疑是麻疹，經通報檢驗才確診，提醒結膜炎也是麻疹可能症狀之一，醫病都要提高警覺。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名男性近期無出國史，陸續出現燥熱、疲倦、全身無力、喉嚨痛、發燒、出疹等症狀，但前3次就醫被診斷為中暑、感冒或過敏，直到第4度求診，醫師發現有結膜炎，懷疑是麻疹，經通報檢驗，進而確診。

羅一鈞指出，目前該名男性居家隔離中，感染源待釐清，懷疑可能是社區有隱藏性病例，但具體情況有待病毒定序結果出爐再確認。

羅一鈞說明，衛生單位已初步掌握個案接觸者共71人，將監測至9月26日，其中44名是同事、19名是醫護人員，其餘為親友或曾去過的餐廳或小吃店接觸者，評估不至於大規模擴散風險。

另外，個案在可傳染期間曾有數家餐廳及小吃店活動史，疾管署提醒，若曾於附表時段出入相關店家的民眾，要自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速與衛生單位聯繫，由其安排戴口罩就醫並告知接觸史，以降低病毒傳播風險。

疾管署統計，今年累計126例麻疹，其中，78例為國內感染、48例為境外移入。

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