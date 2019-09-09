分送邊緣戶中秋月餅、物資 虎尾幸福團有愛

2019-09-09 15:19

〔記者廖淑玲／雲林報導〕中秋節將屆，虎尾大成商工由學生製做中秋月餅分送全縣邊緣戶，並由虎尾警分局教官吳明偉及該校家長會副會長廖坤標等人協助送到各戶家庭，發送全校師生的愛與關懷。

虎尾大成商工師生連日來合力製作百餘盒中秋月餅，致贈雲林地區無法取得中低收入戶或清寒證明，以及未受到政府補助與社會救助的邊緣戶。

廖坤標指出，虎尾大成商工餐飲科屢屢在各項競賽獲得大獎，此次特別結合由社會各界愛心人士所組成的「虎尾幸福團」，除贈送月餅還有沙拉油、白米、醬油、衛生紙等民生物資。

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