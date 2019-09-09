「藝術頑童劉其偉」巡迴展 竹縣華興國小起跑

2019-09-09 15:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕廣達文教基金會舉辦《游於藝》「藝術頑童劉其偉」巡迴展，今起在新竹縣湖口鄉華興國小啟動巡迴列車，由學童擔任導覽員，並透過老師將許多文化創意課程融入於藝文、綜合、或語文領域課程中，讓學子認識這位集工程師、畫家、探險家、考古學家、人類學家、作家於一身的劉其偉爺爺。

新竹縣政府表示，新竹地區同盟展從2009年起，將適合學童學習的教育展覽帶進全台各中小學校園，建構完整藝術人文團隊，透過教師研習及導覽小尖兵培訓，使教師結合展覽主題內容融入課堂教學，並整合各校在地資源特色，達成美藝社會的人文理念。

108學年度巡迴主題是「藝術頑童劉其偉」，華興國小校長范靜玉表示，該校校訂課程H･E･R･O，華興小英雄健康、探索、研究、旅程的理念，正巧與本巡迴展藝術家劉其偉「探索研究」互相呼應。這次校園巡迴展，讓師生近距離欣賞畫家當年的時代背景與創作心境，感受他熱愛探險與實踐美感的情懷。

華興國小六年級導覽員李佳臻分享：「感謝藝術家劉其偉爺爺，讓我突破自己，勇敢的站上導覽的舞台…能成為華興國小導覽小尖兵感覺真棒!」五年級小尖兵張詠淳回憶：「在介紹畫作的同時，還要搭配動作。漸漸地，我越講越流暢，也獲得越來越多的成就感。」在老師的指導下，學生們以自然動物為題材進行版畫創作，也以「婆憂鳥」為主題轉換成立體造形呈現。

華興國小劉其偉畫展展出作品24件，展期到17日止，也將於五龍國小、山崎國小、竹仁國小、陸豐國小、成功國中、自強國中、芎林國小、關西國中、竹北國小、東興國小、東興國中、碧潭國小、中山國小、十興國小、竹東國小巡迴，展出到明年6月30日，歡迎社區家長參觀。

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