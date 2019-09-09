限量版救護車積木！ 竹縣消防隊99救護日送好禮

2019-09-09 15:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕每年9月9日為「救護日」，新竹縣政府消防局推出到消防分隊打卡送好禮活動，今天一早吸引民眾排隊打卡，其中一名張姓民眾上午不到7點，特地從新北市開車到竹北光明分隊排隊等打卡，當成功領到限量版的救護車積木時，直呼「值得啦！」

消防局表示，119救護車出勤以車禍最多，其次是急病、墜落、路倒以及燒燙傷等，其中還有一種情況叫「未運送」。依據內政部消防署2018年最新統計，全台119救護車全年出勤110萬1350趟次，未運送案件多達24萬次、占兩成（21％）。經由119救護車送醫的患者，真正屬於危急病人的比率約兩成左右，如果未運送比例愈高，將影響真正危急的病人使用救護車的機會。

這次救護日打卡活動，民眾到新竹縣各消防分隊與救護技術員（EMT）合照打卡，並Tag「9月9日救護日」上傳分享個人臉書或IG等社群媒體，即可獲得禮物1份。另光明、竹北、竹東、新埔等4個分隊，特別準備限量版的救護車積木提供民眾免費兌換，不到1個小時即被搶兌一空。

消防局長孫福佑表示，期望透過救護日的打卡活動，凸顯「珍惜救護資源、尊重救護專業」的重要性。民眾到消防分隊打卡，除了向救護人員表達感謝，更透過救護人員的說明，了解何種情況之下可以正確的使用119救護車。

民眾也可自行下載「緊急救護AI咨詢服務」APP，線上諮詢何種症狀需要叫119救護車，避免救護資源被濫用，讓救護資源留給真正需要的人。

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