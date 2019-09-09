台中郵局與喜憨兒社會福利基金會合作 捐月餅助弱勢學童

2019-09-09 14:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中郵局與喜憨兒社會福利基金會合作，推廣喜憨兒愛心月餅，並透過豐原、神岡、大肚地區郵局聯合募集愛心月餅，將轉贈轄區內各國中、小學弱勢學童，今天在豐原郵局舉辦「喜憨兒愛心月餅」捐贈儀式，將捐出1300多盒月餅給豐原及神岡區19所學校弱勢學童。

豐原郵局及神岡社口郵局募集「喜憨兒愛心月餅」捐贈儀式，今天上午在豐原郵局郵務大樓舉行。今年更透過郵務單位邀請郵務士關懷的獨居長者參加，讓小朋友與獨居長者可以提前歡度中秋佳節，感受社會溫暖。

台中郵局局長丘京華表示，郵局與喜憨兒社會福利基金會連續合辦了10年的活動，因中秋節快到了，重陽節也近了，今年捐贈的月餅數量超過1300盒，希望國中小學弱勢學童可享受充滿愛心的月餅，一方面也幫助喜憨兒自立，他們有一技之長，希望藉由這樣的活動，讓更多社會愛心可以投入，讓社會更加溫暖。

喜憨兒社會福利基金會副總薛怡平，該基金會共有3個工廠，希望提供孩子持續穩定的工作，以製作喜餅及餅乾為主，月餅佔25%，去年中秋節訂單衰退25%，今年景氣好，成長15%。

今天的捐贈儀式，分別由豐原郵局捐贈583盒及神岡社口郵局捐贈434盒月餅給轄區共19所國中小學；另9月10日將在大肚區大肚國小再捐贈7校，希望藉此拋磚引玉，讓愛心匯成海洋，將真情轉化成希望，帶動各界重視對弱勢團體的協助與關懷。

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