開南打造企業級產學合作中心 「清富館」今揭牌

2019-09-09 13:46

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市私立開南商工與順益關係企業合作，打造與企業同等級的校園產學合作中心「清富館」，今天上午舉行揭牌儀式，未來將引進企業技術與業師協同教學，並且導入工廠管理系統，讓汽車科教學場域與業界無縫接軌，提升學子專業知能，並掌握職場脈動。

開南商工表示，「清富館」由第十六屆畢業傑出校友、順益關係企業名譽董事長林清富捐資，打造一座現代化的產學合作中心，作為汽車科學生實習的場域。

斥資數百萬元、佔地面積廣達五十五坪的「清富館」，位於林森南路和徐州路三角窗的汽車科倉庫舊址，全館採開放式廚房概念，選用落地透明隔音玻璃取代封閉式的傳統圍牆，將提供汽車科同學進行各種汽車維修實作。

今天上午舉行揭牌儀式，林清富女兒、順益關係企業董事長林純姬特別代父親表達「取之社會，用之社會」的企業理念，希望經由回饋母校，讓學弟妹們都能成為汽車業界棟梁之材。

開南商工表示，產學合作中心啟用後，將引進順益關係企業優秀資深業師蒞校進行協同教學，未來該校汽車科學生，除了學習傳統車輛維修保養技術之外，還可以掌握到汽車發展的最新趨勢，以及行銷理念，同時，希望透過雙方共同建立的優良合作機制，為業界開創更多發展的新契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法