狗節好消息 友善公車中秋節闢新路線

2019-09-09 13:37

〔記者郭安家／台北報導〕今天9月9日是台灣狗節，台北市動保處與公園處今啟用北市第6個狗狗專屬運動空間「北勢湖環保公園狗活動區」，位於內湖區堤頂大道2段、內湖路1段交會口三角公園內，693平方公尺綠地設安全圍籬，讓大小犬隻不分區共同使用，盡情奔跑。產發局長林崇傑致詞說，過去實驗性的假日寵物公車，9月13日正式上線，有2路公車可抵達北勢公園。

北勢湖公園狗活動區693平方公尺，設有安全圍籬、雙道門防護；林崇傑表示，柵欄隔間讓人、車、犬不互相干擾，提供狗狗更安全且自由的奔跑空間。此外，動保處也依民眾需求，增設洗手設施、休憩座椅、狗便袋箱、垃圾桶與告示牌，還有簡易型敏捷犬互動遊戲設施，讓飼主與狗狗快樂玩耍。

動保處說，北勢湖公園狗活動區將每日清潔，定時補充狗便袋，避免動物疾病傳播，也選擇對狗狗較無危害的動物疾病防疫用消毒水，每周噴灑消毒；仍提醒飼主務必愛惜這個動物友善的公共空間，隨手撿拾犬隻糞便，不任意破壞設施。

另外，公運處配合北勢湖公園狗活動區啟用，也新增規劃試辦681與620兩路周末假日「台北市友善狗狗公車」，自中秋節9月13日起，飼主可以只繫牽繩，帶狗狗搭乘公車，在「文湖國小」站下車抵達北勢湖公園狗活動區。

北市有2座狗公園，包括松山區迎風河濱公園、內湖區潭美街潭美毛寶寶快樂公園；另有4座狗活動區，位在中正區華山公園、文山區道南左岸河濱公園、士林區至善公園、內湖北勢環保公園內；共有13路公車周末抵達，詳情請見圖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法