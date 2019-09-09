中秋夜 來金博館提磺火燈逛老街

2019-09-09 13:36

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市十三層遺址，將在本週五（9月13日）中秋夜晚上7點點燈，黃金博物館開館15年，中秋節3天連續假期也將於夜間開放；新北市長侯友宜昨晚來體驗，他提著「礦工救命燈」逛老街，涼風徐徐，十分舒爽，侯友宜說，夜遊金瓜石滿滿復古味，值得大家順道遊。

九份老街多年來是國內外旅客必走熱門景點，不過，內行的玩家，更喜歡水金九地區的夜景，為了讓遊客體驗水金九美麗的夜景，黃金博物館在9月13日到15日中秋連假的夜晚，在博物館遊客中心前廣場推出金夜太美系列活動。

這是黃金博物館開館15年來，首次開放夜間博物館戶外體驗，從下午5點至晚間8點半，廣場會搭起復古日式屋台造型的市集，現場會有樂手演奏輕快的音樂，還有Big Apple搖擺舞團來和大家一起跳快閃群舞，在博物館全新打造的浪漫燈光下，要讓大家重回60、70年代大舞廳的氛圍。

侯友宜昨晚到水湳洞停車場勘查中秋夜十三層遺址點燈典禮的交通疏運，順道到金瓜石，在地居民吳朝潭導覽下，提著有「礦工救命燈」的舊式磺火燈，伴著徐徐的夏夜晚風，夜遊金瓜石，走祈堂老街，最後抵達勸濟堂。

吳朝潭說，他自小在金瓜石長大，從小就在身為礦工的父母身旁幫忙整理細碎的礦石，金瓜石有許多屬於在地的故事，像是飄散著焦油味的黑屋頂、消失的坑道、有廟中廟的土地公廟，很高興有機會可以和黃金博物館合作，透過深度旅行的方式，直接和遊客互動，將礦業的知識、金瓜石的故事告訴世人。

有「救命燈」之稱的舊式磺火燈，是早年挖礦時，礦工綁在褲頭，掛在山壁上，要是缺氧，火就會熄掉，礦工就要趕快逃命，這是採金礦專用的燈，煤坑不能用，因為裡頭有瓦斯會爆掉。

新北市政府文化局局長蔡佳芬表示，今年黃金博物館和在地達人合作夜間磺火燈導覽體驗，就是希望能藉由文化觀光帶動地方發展，「蹦」出金瓜石夜經濟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法