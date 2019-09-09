中油施作大埔美機械園區天然氣管線 地方有異見

2019-09-09 13:54

〔記者王善嬿／大林報導〕台灣中油公司施作「配合大埔美（精密機械）園區新設6吋天然氣管線」工程，自大埔美精密機械園區到中山高大林交流道，全長約9公里，目前已施作進度約3公里，近日嘉義縣大林鎮民眾向縣府陳情，中油設管「先斬後奏」，且天然氣只供大埔美園區使用，施工挖管卻造成沿線湖北里、三和里等處居民交通不便、飽受噪音干擾，希望能一併普設民生用天然氣管線，以及提出包含道路重新鋪設、排水溝清淤等回饋方案。

嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋回應，中油鋪設管線為工業專用，無法作為民生天然氣使用，曾到大美里、湖北里、內林里等辦理4場說明會說明，此次施工，已請中油預留管線節點，民眾未來可經由欣嘉天然瓦斯公司申請設置，此外，縣府會就挖管部份先回填鋪路，待過一段時間，再重新翻修鋪設。

經發處開發科林姓承辦人員補充說明，縣府開發大埔美精密機械園區，此次中油設天然氣管線工程總經費4320萬元，均由中油負擔，之後會跟進駐園區廠商收取管線、減壓站設置費用，而後續道路修復鋪設費，由經發處支應。

大林鎮長簡志偉接獲民眾陳情，今天與經發處開發科、中油代表到三和國小旁現勘，簡志偉說，中油施工設置天然氣管線時，沒事先通知里民，而大林鎮大多數民眾還用傳統瓦斯而非天然氣，有危險疑慮，此次大埔美精密機械園區設置天然氣管線，縣府、中油應以長遠縣政發展思考，分階段協助在地的學校、機關及里民設置天然氣管線，提升生活品質。

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