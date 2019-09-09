買不起參考書！慈父回收豪宅二手書 助兒女考上第一志願

2019-09-09 13:23

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市一名58歲的父親陳泳霖擔任保全，由於家中財務吃緊，必須申請中低收補助，更遺憾無法讓孩子補習，他靈機一動，利用豪宅住戶回收的國、高中參考書，一頁一頁用立可白塗改後讓兒女讀，多年來「翻新」上百本參考書，姊弟倆也如願考上政治大學中文系、台大醫學系，讓陳泳霖非常欣慰，直說看到子女願意付出別人更多努力，再累都值得。

陳泳霖說，妻子在鼎泰豐擔任清潔工，他則是保全，雖然以前從事錄影帶業務，但因時代轉變公司關門，兩夫妻必須付房屋二胎貸款、照顧孩子，還申請信用卡借款，家中財務吃緊，雖然兩人都有工作，還是要靠中低收彌補家計。

陳泳霖表示，他曾擔任豪宅保全，看到資源回收室常有幾乎全新的參考書、或是只有寫過幾頁，覺得可惜，因此撿回家，塗掉字跡後給兒女讀，不過，陳泳霖坦言塗改並非易事，除了要耐心等待電扇吹乾立可白痕跡，乾掉再翻頁，刺鼻的化學氣味也很不舒服。

不過，陳泳霖認為，一罐立可白才9元，卻賺到一、兩本新的參考書，非常值得，女兒陳莉平現在就讀政治大學中文系；兒子陳文軒一路就讀國中數理資優班、建國中學，更拿回許多數學賽事獎盃，今年申請上台灣大學醫學系。

陳泳霖說，全家人都他常常從資源回收箱撿還可以使用的衣服給兒女穿，兒子放假也都到圖書館念書，捨不得在家開冷氣。

陳泳霖更說，除了家人都很團結，也很感謝社會各界幫忙，像陳文軒高二起就獲得新北市圓夢基金補助，順利完成學業，他更驕傲地說，陳文軒是他的績優股，更願意賣房資助兒女未來出國深造。

新北市政府教育局副局長黃靜怡說，姊弟倆畢業的時候都有寫卡片感謝教育局協助媒合圓夢基金，減輕家庭負擔，莉平說很感謝圓夢基金，減輕家庭負擔，也讓她有更多機會做自己有興趣的事情；文軒也說未來會為家庭奮鬥，將所學貢獻社會。黃靜怡說，這就是圓夢基金的力量，如果有熱心民眾、企業要捐款給新北市溫馨助學圓夢基金，歡迎透過新北市好日子愛心大平台，指定捐給圓夢基金即可，幫更多學子完成夢想。

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