謠言終結站》網傳薑黃素可減肥？ 中醫師：錯誤迷思

2019-09-09 13:22

〔記者萬于甄／台南報導〕近年在民眾健康意識提升之下，網路上不少關於「薑黃素減重法」的文章傳出，內容不乏薑黃素因可抗氧化、消炎及降血脂，達到減肥的效果，但奇美醫學中心中醫部主治醫師李俞生說，「降血脂肪不等於減重」，若想有效減重仍控制飲食與生活習慣，不能只靠藥物。

李俞生表示，國內外許多研究論文都提及薑黃素能夠抑制脂肪形成，也可預防皮膚癌、胃癌、大腸癌、肝癌和乳癌生成，不過，網傳薑黃素降血脂肪可減肥的說法，其實是一種錯誤的迷思，因為「降血脂肪不等於達到減肥的效果」。

李俞生說明，薑黃素藉由抗氧化、抗發炎以及抗脂肪分解的作用，可降低腫瘤壞死因子-α及游離脂肪酸血中濃度，已有醫學研究證實薑黃素可改善糖尿病患者的高血脂代謝異常，但目前尚無醫學研究論文探討服用薑黃素可達到減重效果。

他說，民眾若想控制體重，在中醫學上常會以大黃、麻黃及山楂等藥材應用搭配，但需在專業醫師的指導下使用，建議愛美人士減重速度應以每週1公斤為限，養成充足的睡眠、攝取足量的水份及細嚼慢嚥，戒掉吃宵夜、加工食品及糖製品的習慣，三餐則需要些微澱粉以維持身體基礎代謝率。

李俞生強調，體重控制和飲食與生活習慣有很大的關係，平時也可按摩肚臍周遭穴道像是神闕、天樞、水分、氣海等，促進腸胃蠕動，而不論是何種減重方式，重在持之以恆，所以選擇健康的減重方法非常重要。

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