非洲豬瘟秋節防疫擴大 海巡一夜安檢439人、船

2019-09-09 13:25

〔記者歐素美／台中報導〕中秋佳節將屆，豬肉及相關製品需求大增，為防範「非洲豬瘟」入侵，海巡署中部分署第三岸巡隊擴大查察苗中彰地區進港船舶及乘客，嚴禁攜帶豬肉及相關製品，杜絕疫情進入台灣。

海巡署表示，豬瘟疫情在亞洲國家持續延燒，中央災害應變中心於本月6日新增馬來西亞、新加坡、印尼及汶萊等4個國為高風險國家，旅客攜帶的手提行李將全面檢疫，目前亞洲國家統計已有16國淪陷為非洲豬瘟疫區。

台灣與東南亞國家地理相近，受疫情傳播風險相對較高，海巡署中部分署第三岸巡隊針對進港船筏及商貨輪執行100％擴大安檢，並對灘岸實施全面掃蕩，全力防範疫情入侵，8日夜間在苗中彰地區計動員17車61人執檢，共檢查船筏（商貨輪）73船次、船員（含行李）366人次。

第三岸巡隊表示，中秋節期間，民生物資需求遽增，不法份子伺機走私農漁畜產品情形頻傳，除影響經濟秩序外，走私物品未經合格檢驗，也容易引發食安問題，影響國人健康甚鉅，且近期非洲豬瘟疫情持續蔓延，第三岸巡隊將徹底杜絕走私、偷渡等不法活動，阻絕豬瘟疫情於境外，確保國人生命財產安全。

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