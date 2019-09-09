我們結婚了！紀念愛你久久 台南歸仁戶政登記送好禮

〔記者吳俊鋒／台南報導〕今天是2019年9月9日，台南歸仁戶政事務所取諧音「愛你依舊」，再加上「幸福久久」之意，特地準備了古早味米香，以及知名的蜂蜜香皂等伴手禮，贈送給前來登記結婚的新人，甜蜜的紀念，祝福永浴愛河。
雖然是上班日，仍有新人到歸仁戶政辦理結婚登記，他們還沒有宴客，但今天的日子太特殊了，希望2人相守一輩子，長長久久。
戶政事務所送上紀念禮時，並合影留念，事先不知情的新人們相當驚喜，直說「足感心」。
歸仁戶政事務所主任江學通表示，年輕人喜歡以特殊或諧音的日子，作為結婚紀念日，2019年9月9日，更有愛你長久的重要象徵，透過紀念贈禮，代表祝福的心意，也希望可以讓新人留下深刻印象。
江學通說，更希望他們在政府生育獎勵下，可以努力增產報國，減緩少子化壓力。
除了米香之外，還有熱賣50年的知名品牌蜂蜜香皂，甜米加蜂蜜，祝福新人甜甜蜜蜜，婚後感情長長久久。
江學通指出，近4年來，每年前來登記結婚的新人，都超過400對，希望透過特殊紀念日的巧思，送上最誠摯的祝福。
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歸仁戶政準備古早味的爆米香，希望新娘吃米香、嫁好尪。（記者吳俊鋒攝）
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收到紀念禮的新人們，驚喜地開心合影。（記者吳俊鋒攝）
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2019年9月9日有愛你依舊久久的諧音，歸仁戶政準備贈禮，讓新人體驗特殊的結婚紀念日。（記者吳俊鋒攝）