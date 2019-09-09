頭份永貞宮推文創小物 Q版「客庄媽祖」超吸睛

2019-09-09 13:03

［記者鄭名翔／苗栗報導］客庄媽祖也瘋文創！苗栗縣內客家庄最大媽祖廟「頭份永貞宮」，積極結合地方特色推出各項活動，除了曾讓媽祖神像穿上客家花布服飾外，近來也請專人設計，製作Q版媽祖行李掛牌、親子服飾、特色手提包、文昌竹簡書籤等，讓信眾們走一趟廟宇，就能將精美祈福小物如飾品般掛身邊，隨時感受神明的庇佑。

頭份永貞宮為客庄內少見的媽祖廟，年年舉辦「頭份四月八」遶境祈福、「開中門迎仕子」等古禮活動，為地方重要信仰中心，近來廟方更積極結合客家特色，首創讓媽祖神像換穿客家花布聖袍，近來也製作Q版媽祖並結合桐花意象，推出一系列精美文創品。

永貞宮主委張淑芬表示，傳統廟宇皆有平安符、祈福卡等，但廟方希望能結合客家特色，並吸引年輕人走進廟宇，所以設計一系列包括行李掛牌、親子服飾、書籤、手提包等文創小物，讓信眾感受不同以往的宗教文化薰陶，也讓更多年輕朋友能夠將媽祖信仰及客家精神傳承下去。

永貞宮設計Q版媽祖神像，身上穿著印有桐花的客家聖袍，製作成實用的行李掛牌，不僅美觀吸睛，更能將媽祖庇佑帶在身邊走遍世界；此外，以廟內供俸的文昌帝君像原貌復刻在竹簡上，製成古色古香的隨身書籤；另外，廟內還供奉有註生娘娘，廟方特別製作供孩童的透氣衫，未來還擬推出嬰幼兒版，讓神明保佑孩子們平安長大。

張淑芬說，永貞宮前廣場是許多在地年輕人練習機車考照的場所，所以廟方也製作Q版行車平安御守，將八卦符放在可愛御守內，還懸掛一顆桐花飾品，保佑剛考照的駕駛們行車平安；此一系列文創小物將於10月1日正式推出，未來信徒們到廟裡納香油錢，不僅能帶著媽祖的庇佑，還可獲得不同的精美文創品。

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