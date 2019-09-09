國際地球科學奧林匹亞奪銀 嘉女學生捐一半獎金給「樂讀班」

2019-09-09 12:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義女中高三數理資優班學生黃英綺日前代表台灣，到韓國參加「第13屆國際地球科學奧林匹亞競賽」勇奪銀牌獎，她於上週五返國，今天上午接受校方表揚，黃英琦表示，她最喜歡天文學，讓她在浩瀚宇宙中認知自身的渺小，希望能念台大物理系，未來持續科學研究。

嘉女校長蔡枳松說，國際地球科學奧林匹亞競賽自2007年開辦第一屆起至今，我國僅派出過6名女生選手；這次競賽的總參賽國家有43個，黃英綺在163名參賽者的激烈競爭中，終能脫穎而出，相當難得，更是該校創校以來的最佳紀錄。

黃英綺高中階段完全沒有補習，成績依然名列前茅。她說，獲得銀牌，可保送入大學不含醫學的其他自然組學系、獎學金10萬元，她將把獎金捐出一半，給「樂讀班」同學作為獎助學金。

「樂讀班」是黃英綺與父母親，從她國二開始就創立的一個「共學教室」，每週一、四提供小二到高二的學弟妹一個共學園地，一起學習，一起做功課。

黃英綺多才多藝，每週三晚上學畫畫、每週五晚參加嘉義市民管弦樂團，拉中提琴，她小時候學過圍棋，達到3段水準，平時還會陪爺爺下棋。

嘉女學務主任、黃英綺指導老師陳盈霖說，黃英綺平常極為低調，但在課堂與課後討論時，問題都具有深度及廣度。

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